Persona 5 Royal est sorti et tout le monde aime

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Branlette matinale

Un "Accolade Trailer" est toujours un grand moment de masturbation intellectuelle de la part des développeurs et des éditeurs, pour vous narguer à base de "regardez comme mon jeu il est tellement bien que plein de gens l'ont drôlement aimé youkaïdi youkaïda".Je déteste ça.C'est comme le "95% des femmes qui ont testé notre soin de beauté Nivé-Ass l'ont adoré" qui défile sur l'écran lors des pubs, avec la petite astérisque en bas qui stipule que le produit a été testé sur 12 nanas dont on découvrira, si on creuse un peu, que 95% sont employées par la marque et qu'elles ne veulent pas perdre leur boulot.Mais bon. Persona 5 Royal c'est vachement bien. Et ce sont les autres qui le disent en vidéo. Sinon, y'a aussi notre test