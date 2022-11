Ship of fools : un jeu qui tombe à l'eau dès maintenant

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et vous allez y plonger à plusieurs

Team17 et Fika Productions viennent de sortir Ship of Fools, un roguelite coopératif loufoque qui se déroule en pleine mer. Il vous en coûtera la bagatelle de 14,99 €.Jouable en coop, il va vous demander d'embarquer à bord du navire Stormstrider, naviguant sur les eaux de l'Archipel. Sauf que sur et dans ces eaux se cachent de nombreux dangers : navires ennemis, monstres des profondeurs... Il faudra récupérer des trésors pour y faire face et pour améliorer votre navire.Si vous cherchez un petit jeu à la con à jouer entre potes, voilà qui pourrait être une bonne solution.