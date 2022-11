AEW: Fight Forever, un nouveau jeu de catch

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes les gens en slip ?

All Elite Wrestling: Fight Forever, développé par Yuke's Co. et édité par THQ Nordic, sortira un de ces jours (on n'a toujours pas l'info) sur PC (à travers Steam), sur Playstation 4 et 5, sur Xbox One et Series et même sur Switch.Un jeu de catch, avec notamment les personnages d'Orange Cassidy, Bryan Danielson, MJF, Sting et Jade Cargill. Différents modes de jeu seront proposés comme un mode carrière permettant d'incarner une étoile montante.En attendant, la nouvelle bande-annonce présente du gameplay et... comment dire... graphiquement parlant, c'est... euh... vous vous souvenez de la Xbox 360 ou pas ?