Idée Cadeau : Les recettes des films de Noël

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Chez 404 éditions

Les recettes des films de Noël



50 recettes inspirées de vos films de Noël cultes !



Vous avez toujours rêvé de dévorer le sundae géant de Kévin dans Maman j’ai (encore) raté l’avion ? De vous attabler autour d’un plat de spaghettis au sirop d’érable comme Buddy dans Elfe ? De cuisiner les gâteaux de Stacy dans La Princesse de Chicago, ou de siroter un bon chocolat chaud aux côtés de Jude Law dans The Holiday ?



Retrouvez la magie de Noël dans ce livre de 50 recettes inspirées des films de Noël cultes !



Un livre de recettes non officiel.





Avis : Recettes non-officielles, pour juste retrouver le goût de certains plats évoqués dans des films, ce livre vous permet de découvrir ou redécouvrir 50 plats plus ou moins savoureux. Oui, parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes goûts. Cela dit, les auteurs ont eu la bonne idée de proposer des recettes accessibles, pas trop compliquées et qui plairont au plus grand nombre. Un beau livre, joliment illustré. Une belle idée de cadeau. Attention, vous y trouverez la recette de la fougne, le mélange de fromages macérés des Bronzés font du ski. Une recette qui peut tuer des gens, on en est sûr.404 EditionsDe Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui, Charly DeslandesPrix généralement constaté : 19,95 €Recommandation GamAlive : 7+