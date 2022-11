Need for Speed Unbound montre du gameplay

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin les choses sérieuses

EA et Criterion semblent faire une pause dans leurs communiqués inutiles et inspides dévoilant la musique de merde , la livrée sans intérêt ou la couleur de la moumoutte à mettre sur le volant et se remet en ordre de marche pour parler de choses qui sont enfin intéressantes, comme le gameplay.Cette nouvelle bande-annonce se focalise sur les Courses de vitesse, les Rassemblements et les paris annexes.Need for Speed Unbound proposera une résolution 4K à 60 FPS et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022.On n'en attend vraiment pas grand-chose, c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.