One Piece Odyssey : encore une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Shock the Monkey

One Piece Odyssey est toujours un JRPG, toujours signé Bandai Namco, toujours annoncé sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, toujours pour le 13 janvier 2023.On y suivra toujours l'histoire de Monkey. D. Luffy et son équipage du chapeau de paille, toujours sur l'île mystérieuse de Waford, où ils ont toujours échoué après une tempête. Toujours séparés les uns des autres, chacun des membres découvre toujours les lieux, ses habitants... Le voyage de nos célèbres pirates les emmènera toujours à travers un monde fait toujours de leurs souvenirs du royaume d'Alabasta où ils ont toujours connu leur premier véritable adversaire sur Grandline. Dans cette aventure, ils pourront toujours se rappeler l'époque où ils naviguaient encore sur leur vieux compagnon, le Vogue Merry.Les attendent toujours des quêtes, toujours des rencontres, toujours des combats contre de puissants ennemis et des boss, pour finalement toujours réussir à reprendre la mer.Toujours compris ?Une nouvelle vidéo montrant du gameplay, sur l'île de Water Seven, a été dévoilée. Elle montre les « Bond Arts » (Techniques de Lien), qui sont des attaques spéciales déclenchées par trois personnages et que vous devez débloquer en terminant la quête Lien mémoriel.