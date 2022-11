Idée Cadeau : Peluches lumineuses Shakies

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

De chez Pabobo

Peluches lumineuses Shakies



Une peluche toute douce qui s’allume quand on la secoue ! Petite et légère, une peluche toute douce avec de grands yeux brodés qui donnent envie de la câliner tendrement.

1. Secouez pour allumer

Avec son capteur de mouvement intégré, il suffit de la secouer pour l'allumer !

2. Minuteur

Les Shakies s'arrêtent automatiquement après 5 secondes ou 5 minutes au choix.

3. Lavable

Le module lumineux est déhoussable pour que la peluche puisse se refaire une beauté (lavable en machine) et une hygiène irréprochable.

4. LED froide

Leur lumière est toute douce et rassurante, mais les Shakies ne chauffent pas. Dès la naissance.





Avis : Parce que l'on a toujours un petit cadeau à faire, que ce soit pour Noël ou pour une naissance, un petit cadeau mignon et utile, on a craqué sur ces petites peluches veilleuses, toutes douces. Elles existent en licorne, phoque, mouton, baleine et lapin. Ça marche très bien, ça éclaire suffisamment, aucun risque avec les tout-petits. La bonne idée : en acheter plusieurs parce que ça risque fort de devenir son doudou préféré.PaboboPrix généralement constaté : 11;90 €Recommandation GamAlive : 0+