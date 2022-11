(TEST) Let’s Sing 2023 - Hits Français et Internationaux (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous avez des Boules Quiès ?

On croit souvent que tester des jeux vidéo est un métier formidable. Mais c'est faux. Et pour vous en apporter la preuve, je vous mets au défi de tester un jeu de karaoké avec du Gims, Trois cafés gourmands, Jérémy Frérot, Louane, Soprano ou encore Zaz, pour ne citer que les agressions auditives auxquelles vous allez être soumis.Rajoutez deux gamines, les miennes, qui s'exclament "Oh ! T'as reçu le nouveau jeu ! On va le tester de suite !" avant de brailler comme des truies à l'agonie pendant 2 heures.Pire : vous avez beau avoir envie de brûler le jeu, éventrer les développeurs, scalper l'éditeur... vous êtes obligé d'en dire du bien puisque, oui, Let's Sing 2023, ça plait toujours autant et vos gamines ont passé un formidable moment.Et sinon, je saigne encore des oreilles.