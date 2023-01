WW2 Rebuilder sort la semaine prochaine

Publié le Mercredi 11 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Wenn ich einen Hammer hätte

Madnetic Games développe s'apprête à sortir WW2 Rebuilder. Il débarque le 16 janvier en version finale sur Steam . En attendant, une démo est disponible.Le jeu vous met dans la peau d'un pro des Bâtiments et Travaux Publics, juste après la Seconde Guerre Mondiale. Votre but ? Reconstruire l'Europe. Les villes comme Londres ou Hambourg seront disponibles.Déblayer les ruines, reconstruire les bâtiments... vous allez devoir redonner aux villes un visage plus vivant.