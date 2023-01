Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend. Du tout.

Développé par le studio français Supercube, le jeu The Pioneers: Surviving Desolation sort la semaine prochaine, le 20 janvier, sur PC, via Steam Le jeu se déroule en 2084, alors qu'une mission dotée d'un équipage de 15 personnes se rend sur la station robotisée Io-1, une lune de Jupiter. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et que vous allez devoir tenter de faire survivre votre équipage dans un milieu particulièrement hostile.Notez que la sortie du jeu sera en réalité une sortie en accès anticipé, et non pas en version finale.