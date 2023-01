Tales of Symphonia Remastered s'offre une bande-annonce

Publié le Mercredi 11 janvier 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On s'était dit rendez-vous dans 20 ans

Tales of Symphonia Remastered sera disponible le 17 février 2023 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et sera compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S..Sorti à l'origine en 2003, le jeu est un classique du JRPG. Vous y retrouverez le héros, Lloyd Irvin, et toute sa bande de joyeux lurons, aux prises avec deux mondes entremêlés, qu'ils tenteront de sauver. Système de combat basique, tour par tour, attaques coordonnées façon Chrono Trigger... l'occasion de redécouvrir cet incontournable pour les fans du genre, remis au goût du jour dans une toute nouvelle édition.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.