Découvrez Season : A letter for the future

Publié le Mercredi 11 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Seasons in the Sun

Le studio Scavengers sortira le jeu Season : A letter to the future le 31 janvier sur PC, PS4 et PS5. Il s'agit d'un jeu d'aventure narratif dans lequel vous allez parcourir, sur votre vélo, le monde qui vous entoure.Equipé d'un magnétophone et d'un appareil photo, il faudra découvrir votre environnement et les gens qui y vivent, avant la fin de la saison. Un jeu poétique, qui parle de la transmission entre les générations et, chose que l'on oublie un peu trop de nos jours, l'importance d'aller vers les autres. Pour les découvrir, eux, pas pour leur imposer votre vie et vos points de vue à la con.