Bob l'éponge : The Cosmic Shake dévoile son bikini

Publié le Mercredi 11 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau jeu Bob l'éponge, intitulé SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake sortira le 31 janvier prochain, sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4. Il est signé THQ Nordic.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour présenter les habitants de Bikini Bottom, Bob, Patrick, Gary, Sandy et les autres...Le jeu raconte l'histoire de Bob et Patrick, qui récupèrent des larmes de sirène capables d'exaucer tous les voeux. Malheureusement, ils ouvrent un portail vers un monde plein de chevaliers, de cowboys, de pirates et d'escargots préhistoriques...7 mondes différents sont à parcourir avec nos deux compères, au rythme de 101 chansons tirées de la série animée...