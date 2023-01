- Kerbal Space Program 2 vous en met plein les oreilles

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend taper avec un marteau

Kerbal Space Program 2 sortira en accès anticipé au prix de 49,99 € sur PC via Steam, l'Epic Games Store et d'autres plateformes numériques le 24 février 2023. Pour rappel, le jeu proposera de nouvelles planètes à découvrir, des nouvelles technologies, la possibilité de fonder des colonies, mais également de construire des vaisseaux sans se soucier de l'impact de la gravité terrestre sur ceux-ci.Les développeuirs ont sorti une nouvelle vidéo permettant d'en découvrir plus sur le son du jeu.Reste finalement à savoir si vous serez capables de construire une fusée après ça. Une vraie.