- Children of Silentown est disponible

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dans le silence, tout le monde vous entend crier

Inspiré du film Coraline et des univers de Tim Burton en général, le jeu Children of Silentown est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Nous l'avons testté il y a quelques jours et vous retrouverez ce test ici Children of Silentown est un d’aventure en 2D à l’ambiance effrayante aux graphismes 2D dessinés à la main. L'histoire vous plonge dans le village de Silentown, situé dans une forêt peuplée de monstres.Il n’est pas rare que des habitants disparaissent sans laisser de traces. On joue une jeune fille appelée Lucy qui pense qu’il est temps d’enquêter sur ces disparitions.