(TEST) Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 28 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

poshel na khuy tovarishch

Entre uchronie et univers prémonitoire, Atomic Heart se déroule dans un monde où la Russie a réussi à dominer la planète entière. Un début de scénario propre à filer une bonne tranche de priapisme à Poutine, mais qui va rapidement tourner au cauchemar : la robotique a fait un bon énorme et aujourd'hui, tous les humains laissent les tâches pénibles et/ou ingrates aux robots, jusqu'à ce que ces derniers se révoltent et se mettent à buter tout le monde.Perso, dans le doute, j'ai jeté mon mixer et mon robot aspirateur. On ne sait jamais.Mais sinon, si vous voulez savoir comment est le jeu, vous en êtes à un clic.