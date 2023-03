Innchanted : gérez une auberge avec vos amis

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va être un beau bordel, au sens propre

Prévu pour le 28 mars prochain sur Steam , Innchanted est un jeu de gestion et d'action à jouer en coop et dans lequel il va falloir gérer une auberge. Alors qu'un magicien diabolique tente de vous voler l'auberge familiale, vous allez devoir contrecarrer ses plans, repousser les monstres et gérer la clientèle.Préparer des potions, pécher, préparer des repas, les servir, satisfaire les clients... 50 niveaux vous attendent dans ce petit jeu , où vous devrez aussi vous occuper de la déco des lieux.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :