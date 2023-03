Plasma débarque en accès anticipé le 30 mars

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous un grand ingénieur ?

Plasma est un mélange d'ingénierie et d'exploration. Développé par les créateurs de Poly Bridge et de Kingdom, il propose un monde laissé aux bons soins des joueurs. Un monde ouvert d'ingénierie basé sur la physique, et qui va proposer aux joueurs d'explorer la mécanique, construire des projets, le tout grâce à un moteur physique poussé et des outils de programmation basiques, facile à maîtriser.Le jeu vient d'être annoncé en accès anticipé pour le 30 mars, sur Steam Les projets de chacun pourront être partagés et les autres joueurs pourront alors les modifier, apporter leur touche personnelle, pour les inclure dans leur propre monde.