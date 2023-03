- Dead Island 2 : 15 minutes de gore

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Et ça continue en gore et en gore

Dead Island 2 ne se déroulera pas sur une île, mais à Los Angeles. Vous allez incarner un type immunisé contre le virus qui transforme tout le monde en zombie. Mordu, vous allez alors développer des pouvoirs surnaturels.Le jeu est signé Deep Silver et Dombuster Studios. Il sort le 21 avril prochain et on l'attend de pied ferme. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One.Une nouvelle vidéo de 15 minutes de gameplay ultra-gore a été dévoilée.