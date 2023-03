(TEST) Wo Long Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est long, plus c'est bong

En toute franchise, ^je suis assez insensible aux jeux de type Dark Souls, Elden Ring et autres titres du même genre. L'idée de galérer pendant des heures pour battre un boss surpuissant, y retourner encore et encore, j'ai eu ma dose dans les années 90 où ce type de jeu était légion, les restrictions techniques imposant ce genre de défi pour proposer une durée de vie plus importante. Restrictions techniques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et donc je ne vois pas l'intérêt de s'infliger à nouveau ce genre de truc. Aux combats répétitifs qui durent des plombes, je préfère l'exploration et la narration.Mais parfois, ça ne m'empêche pas d'y retourner un peu, juste pour voir si je n'ai pas perdu la main...C'est pourquoi je me suis offert un petit voyage en Chine. Des fois, il faut donner de sa personne pour rétablir l'équilibre du monde.