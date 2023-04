- Découvrez Tom Clancy’s The Division Heartland

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Gratuit

Ubisoft a dévoilé les premières images de gameplay de Tom Clancy’s The Division Heartland. Pour rappel, il s'agit d'un TPS free-to-play (gratuit, donc) développé par Red Storm Entertainment, qui sortira cette année sur PC et consoles.Il se déroule dans la petite ville de Silver Creek, dans le Midwest américain, où ont élu domicile des hordes d'ennemis.Une base d'opération servira de hub où les joueurs pourront se rencontrer et former des groupes pour ensuite partir en mission. Au fil de ces expériences, ils rapporteront de nouveaux matériels et équipements, utilisables lors des missions suivantes.Des playtests sont prévus prochainement. L'inscription se fait via le site officiel Deux vidéos ont été dévoilées pour l'occasion.