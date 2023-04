- Capcom en dit plus sur Street Fighter 6

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

En juin, mets des pains

Street Fighter 6 est toujours prévu pour le 2 juin sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Le nouvel opus de cette saga culte de jeux de combats s'offre quelques petites infos.Capcom a dévoilé le mode arcade, un mode solo qui permettra d'en apprendre plus sur l'histoire d'un combattant. une fois le mode arcade terminé avec ce combattant, vous débloquerez des illustrations inédites.Vous pourrez créer des combats par équipe de 2 à 5 joueurs.Les Extreme Battles ajoutent des règles ou événéments originaux (taureau traversant l’arène, boule explosive...).Il sera possible de créer sa salle personnalisée pour combattre contre ses amis, jusqu'à 16 joueurs.Les matchs classés font leur retour.Enfin, la fonctionnalité Battle Damage fait que les combattants sont impactés par la durée du combat : ecchymoses, blessures, sueur...D'autres infos sont à découvrir sur le jeu dans la vidéo du showcase Street Figher 6. Notamment qu'une démo vient de sortir sur PS4 et PS5. Elle sera accessible sur Xbox Series et PC le 26 avril.