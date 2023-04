Un jour au Paris Fan Festival 2023

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le paradis des fans de Pop Culture

On ne le sort pas souvent, parce que ça reste quand même un gros bouseux de Savoie qui passe son temps à rejouer les scènes de son film préféré (La La Land) au milieu de troupeaux de vaches, mais pour une fois, on lui a donné un bon de sortie pour se rendre au Paris Fan Festival.Théo a donc pu, le temps d'une journée (parce que plus, ça aurait été trop pour lui et surtout pour le festival), monter à la capitale et découvrir le monde, le vrai. Avec du monde. Plein de monde. Et des stars.ll est revenu avec plein de paillettes dans les yeux et nous livre le résumé de sa journée.