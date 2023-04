Le jeu français Strayed Lights est sorti

Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Allumez !

Strayed Lights est un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous allez incarner un être, entre lumière et obscurité, sur le chemin de son éveil. Il est signé du studio français, et bordelais qui plus est, Embers Studio. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Vous allez devoir affronter de nombreux adversaires tourmentés par leurs démons intérieurs dans des combats à base de parades, de contres et d'attaques, absorbant à chaque coup l'énergie de vos ennemis pour leur renvoyer plus puissamment encore.Le jeu se démarque par une narration forte, sans dialogues toutefois, une direction artistique avec des graphismes "peints à la main", et une difficulté importante.Notez qu'un artbook numérique de 120 pages est également mis en vente.