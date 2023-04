Afterimage est sorti

Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau !

Afterimage, le metroidvania 2D mâtiné de RPG développé par Aurogon Shanghai, vient de sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, et PC.Il est disponible en numérique ou en boîte (sauf PC).Vous allez y 'incarner Renee, une héroïne dans le monde mystique d'Engardin. 15 environnements sont à parcourir, chacun avec ses ennemis et son gameplay. Renee est dotée de deux armes principales et d'une arme secondaire et elle peut passer de l'une à l'autre en plein combat.