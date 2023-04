Stranded: Alien Dawn est sorti

Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

E.T. rentrer maison

Stranded : Alien Dawn vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5. Il vient de sortir d'accès anticipé.Le jeu est un simulateur de vie et de survie sur une planète inconnue, sous forme de city builder. Vous allez devoir vous occuper des survivants d'un crash en construisant une base, gérant la faune et la flore, faisant attention aux bestioles dangereuses.Chaque survivant a ses propres compétences... et sa propre histoire. Vous devrez gérer la base en répondant aussi à leurs besoins et espoirs.Chaque décision que vous prendrez pourra faire basculer votre destin, ou celui de vos compagnons.Et bien entendu, vous devrez aussi explorer les environs, à la recherche de ressources.