Oddyssey enfin disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vies non infinies

On vous en parlait déjà en 2021... le jeu sort enfin en accès anticipé sur Steam . Odyssey, c'est un vaisseau contenant un million neuf cent quatre-vingt-seize mille passagers en sommeil cryogénique. Manque de bol, le vaisseau a dévidé de sa route.4 héros vont devoir le protéger, le réparer, faire exploser les obstacles, mais aussi trouver du carburant.Si vous mourez... pas de panique, un autre colon sortira de stase pour vous remplacer, avec ses caractéristiques propres pour reprendre le boulot là où vous l’aviez laissé.Le jeu édité par 505 Games vous promet une expérience solo, en multi local à 4, et en ligne jusqu’ à 8 joueurs. Vous irez ainsi plus vite à construire et améliorer votre environnement, mais vous devrez aussi gérer le stress de cette vie en commun à supporter les autres.