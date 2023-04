Go-Go Town!, bientôt en démo

Publié le Jeudi 27 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas voter pour moi

Développé et édité par Prideful Sloth, Go-Go Town! proposera prochainement une démo, sur Steam . Le jeu est un mélange de city building et de gestion.Vous êtes le nouveau maire et allez devoir rénover et redynamiser le centre-ville. Pour vous aider, les habitants les plus anciens pourront vous guider. Vous pourrez ainsi débroussailler, couoper, construire, redécorer... puis embaucher du monde pour les menus travaux, décider quelles boutiques implémenter...Bref, maire, c'est un boulot à plein temps.Le jeu devrait sortir, quant à lui, avant la fin de l'année.