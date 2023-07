- Hawked : un nouveau shooter en bÃªta ouverte

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Hawked est un jeu de tir et d'extraction dans lequel des équipes de 3 joueurs font la course pour obtenir le plus de trésors sur X-île, une île isolée. La première équipe à réussir à sécuriser et extraire un artéfact remporte la partie. Les joueurs peuvent également récupérer des petits trésors qu'ils garderont pour améliorer leur équipement en vue de la prochaine rencontre.En plus de devoir affronter la faune locale et potentiellement les joueurs adverses, les équipes devront résoudre des énigmes pour dévérouiller des coffres et éviter les pièges mortels qui les attendent.Le jeu promet un large éventail d'éléments personnalisables, en passant par l'apparence, mais aussi les armes et l'équipement de votre personnage.Après la sortie du jeu, des mises à jour régulières viendront modifier la carte et faire évoluer l'environnement.En attendant, la première bêta de Hawked commence le 3 août et vous pouvez y accéder via Steam Une bêta cross-plateformes devrait arriver bientôt, mais on en sait pas plus pour le moment.