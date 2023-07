- Firefighting Simulator sur Switch

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:40:00 par Romain Cappelletti

Eteignez des incendies partout, même aux toilettes !

Firefighting Simulator - The Squad est, comme son nom l'indique, un jeu de simulation de pompier.Seul, ou jusqu'à 4 joueurs, revêtez votre combinaison de combattant du feu et bravez tous les danger pour sauver la veuve et l'orphelin.Déjà disponible depuis 2020 sur PC et les consoles Playstation et Xbox, Firefighting Simulator s'offre un portage sur la nintendo Switch, à venir le 28 septembre 2023.