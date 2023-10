- Haunted House est sorti

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

40 ans après...

Haunted House vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et... Atari VCS. Pour rappel, il s'agit d'un remake du jeu éponyme sorti sur Atari 2600 il y a plus de 40 ans. Et si le thème est le même, le jeu n'a plus grand-chose à voir avec l'original. Il s'agit désormais d'un jeu en 3D isométrique.





Vous allez y incarner Lyn Graves, la nièce du célèbre chasseur de trésors Zachary Graves. Lorsque Lyn apprend la disparition de son oncle, elle va avec ses amis dans son manoir pour mener l'enquête. Lorsque ses amis disparaissent un à un, Lyn va devoir affronter des fantômes, déjouer des pièges et se retrouver dans ce labyrinthe aux murs mouvant pour retrouver tout ce beau monde.Un jeu grand-public qui se dévoile dans un trailer de lancement.