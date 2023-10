- Spin Rhythm XD, un nouveau jeu de rythme sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Feel the beat

Spin Rhythm XD est un jeu de rythme sorti sur PC en mars dernier. Il débarque sur Nintendo Switch le 26 octobre prochain. Un jeu basé sur des musiques électroniques.Chaque niveau est jouable entre 3 à 5 niveaux de difficulté. 60 morceaux sont disponible, composés par Nitro Fun, Hyper Potions, Subtact, Panda Eyes, Teminite, Anomalie, Tut Tut Child, Pegboard Nerds, Tristam, Braken, Maxo, Tokyo Machine, Douglas Holmquist, Kitty, Rogue, seejay, Birocratic, 2Mello et j'en passe, ce qui me fait une belle jambe parce que je ne connais aucun de ces grouopes. Et cela dit, je n'ai pas spécialement envie de les connaître.Vous pourrez aussi créer vos propres niveaux, à partager en ligne.Le jeu sera vendu 24,99 €.