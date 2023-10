- From Space, un shoot fun à jouer en coop

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On dirait du chewing-gum

Après une sortie sur PC en novembre 2022, From Space débarque sur consoles Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Il est vendu 4,99 €. Il est aussi disponible via le Game Pass.Ce shoot en coop à 4 (mais joauble en solo) vous demande d'éviter une invasion extraterrestre. Seu problème, ils sont rose fluo et collants.Doté de tout un arsenal d'armes destructrices, vous pourrez leur péter la tronche et, au passage, péter les décors aussi.