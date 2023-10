Wonka, la nouvelle bande-annonce avec Timothée Chalamet

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le ticket dort

L'insipide Timothée Chalamet incarnera Willy Wonka dans le film Wonka, à sortir au cinéma le 13 décembre. Il s'agira de découvrir la jeunesse du personnage loufoque de Charlie et la Chocolaterie, déjà massacré par Johnny Depp et Tim Burton il y a quelques années.Le film est signé Paul King (Paddington) et, outre Machin Chalamet, on retrouvera à l'écran Keegan-Michael Key (The prom, Schmigadoon), Paterson Joseph (Vigil, Noughts + Crosses), Matt Lucas (Paddington, Little Britain), Mathew Baynton (The Wrong Mans, Ghosts), Sally Hawkins (La forme de l'eau), Rowan Atkinson (Mr Bean), Jim Carter (Downton Abbey), et Olivia Colman (La favorite).On en salive déjà.