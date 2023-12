Publié le Jeudi 7 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alloy à l'huile

Star de la PS5, le jeu Horizon Forbidden West sort sur PC début 2024. Sony a annoncé cette bonne nouvelle en même temps que la publication d'une vidéo branlette, un "accolade trailer" dans lequel journalistes et bloggeurs vous expliquent à quel point ils ont eu le kiki tout dur en jouant au jeu.Nous aussi, on avait eu le kiki tout droit en jouant au jeu, comme vous pouvez vous en rendre compte dans notre test En attendant, cet excellent jeu, comme son prédécesseur, débarque donc sur PC dans quelques semaines. On attend ça avec impatience.