- Have a nice Death enfin sur PlayStation et Xbox

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Souriez, vous êtes mort

Sorti en mars dernier sur PC et Nintendo Switch, Have a Nice Death est désormais disponible sur PlayStation et Xbox, à savoir PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il était temps.On vous en souvent parlé à l'époque. Il s'agit d'un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, à la tête de Death Incorporated, l'entreprise qui gère les morts.Vous devrez faire attention aux quotas, que vos employés ont tendance à trop dépasser. Et malheureusement, s'il n'y a plus assez de vivants, vous n'aurez bientôt plus assez de morts...Le jeu est proposé au prix de 24,99 €.