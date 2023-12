- Born of Bread, un RPG d'aventure avec du pain

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes te beurrer la tartine ?

Born of Bread vient de sortir sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un RPG d'aventure au tour par tour développé par WildArts et édité par Dear Villagers.S'inspirant des classiques des dessins-animés, le jeu vous permet de suivre Loaf, un golem de pain, enfant éternel qui s'émerveille d'un rien.Il est doté de pouvoirs étranges et va se faire plein d'amis qui vous l'accompagner dans sa découverte de la forêt et ses secrets, mais aussi plein d'autres endroits peuplés de méchants pas beaux qui veulent se faire une tartine.Décalé, humoristique, le jeu s'adresse à toute la famille.