(TEST) Last Train Home (PC)

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La soupe au tchou

Notre test arrive avec un peu de retard, mais, hé, c'est normal, ça parle de train. En tout cas, au fil des innombrables vidéos sorties sur le jeu par les développeurs, on avait bon espoir que Last Train Home soit une agréable surprise.Malgré un thème lourd, à savoir le destin des légions tchécoslovaques durant le première guerre mondiale, le jeu va vous transporter.Plein de bonnes idées, doté d'une solide réalisation, c'est une de ces bonnes petites surprises comme on les aime.