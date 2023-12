Publié le Jeudi 7 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça donne envie de faire grève

Tram Simulator Urban Transit est sorti sur PC via Steam . Il sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur l'Epic Games Store au printemps 2024.Le jeu est disponible au prix de 19,99 €.Dans le jeu, vous pourrez conduire plus de 6 modèles de tramways et les utiliser via une dizaine de missions en mode histoire. Vous pouvez aussi jouer à 4 en multijoueur, mais également créer vos propres lignes, gérer l'exploitation, à savoir les horaires, tout en tentant d'assurer face aux événements aléatoires qui peuvent se produire.Si une poussette est sur les rails, foncez.