Howl, un conte de fées tactique en démo sur Xbox

Publié le Jeudi 7 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Howl I want is you

Dans le cadre de l'ID@Xbox Game Demo Winterfest, le jeu Howl s'offre une démo gratuite sur Xbox Series. Développé par Mi'pu'mi Games et édité par Astrong Entertainment, le jeu est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch. Il sortira le 23 janvier 2024 sur PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour. Les joueurs incarnent une prophétesse sourde et doivent évoluer au milieu d'un monde ravagé par une peste qui transforme les habitants en bêtes sauvages. Notre héroïne est à la recherche de son frère disparu.Le jeu offre une direction artistique originale, baptisée "encre vivante" : le monde prend vie au fur et à mesure que la partie avance.60 niveaux vous y attendent.