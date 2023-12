33 démos jouables pour le ID@Xbox Game Demo Winterfest

Publié le Jeudi 7 décembre 2023 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Cap ou pas cap de toutes les tester ?

L'événement hivernal de l'ID@Xbox Game Demo Winterfest, dédié aux démos de jeux indépendants vient de commencer. Vous aurez la possibilité jusqu'au 31 décembre de découvrir 33 démos de jeux inédits, et parmis eux, 10 sont des jeux nouvellement annoncés, dont The Land Beneath Us, Vargus - The River Realms, ou encore Donut Dodo.