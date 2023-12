- La date de sortie de Hunter X: code name T est dévoilée

Publié le Jeudi 7 décembre 2023 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Prêt(e) à trancher dans le vif ?

HunterX : code name T, est la séquelle de HunterX, il s'agit d'un jeu d'action-aventure se présentant sous la forme d'un metroidvania au rythme effréné dans un monde en expansion.Vous pourrez développer des stratégies de combat uniques, en utilisant des armes diverses et variées ainsi que de la magie. Plus de 190 objets de collection sont également là pour vous aider à vaincre les boss. HunterX : code name T, sera disponible sur Steam dès le 11 décembre.