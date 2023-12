Three Minutes to Eight, un jeu d'aventure en pixel art qui vous fait mourir

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux

Allez, on vous reparle de Three Minutes to Eight, qui sort dans une semaine pile-poil. Il s'agit, pour rappel, d'un point'n click. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android et iOS. Le 21 décembre, donc. Il est d'ores et déjà disponible sur PC, via Steam ou Gog.com, au prix de 14,99 €. Une démo est disponible pour tester le jeuDans Three Minutes to Eight, vous allez mourir à 19h57 précises.D'ici-là, vous allez devoir trouver des réponses à vos questions, dénicher des secrets et surtout, tenter de tromper la mort pour continuer de vivre. Plusieurs fins sont possibles.Le jeu, en pixel art, s'inspire des classiques du genre des années 90.