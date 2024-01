- The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology, un petit jeu d'aventure indé

Publié le Lundi 8 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un bon scout est un scout mort

Jeu d'aventure basé sur les livres de la saga Redwall de Brian Jacques, le jeu The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology sortira le 30 janvier prochain, sur PC, via Steam , Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Il sera disponible en v.o. sous-titrée Français.Contrairement à ce que le titre pourrait indiquer, il ne s'agit pas d'une histoire de scouts qui sont perdus, mais du monde de Mossflower. Vous allez jouer les souris Liam ou Sophia, nouveaux membres du Lilygrove Scout Corps, alors qu'ils vont s'embarquer dans un long voyage pour sauver leur chez-soi de dangereux pirates.Cette histoire inédite, en trois actes, se déroule avant le premier livre de la série Redwall, connue chez nous sous le nom de Rougemuraille (éditions mango). Une série animée en a même été tirée.