- Plane accident : un jeu d'enquête glauque

Publié le Mardi 9 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tiens, il reste un morceau de la fille de Kobe...

Dans Plane Accident, vous allez incarner un enquêteur qui étudie les raisons de crashs aériens. Qu'il s'agisse d'un petit coucou de tourisme, d'un hélico, d'un gros transporteur ou d'un avion de ligne, à vous de recoller les morceaux du puzzle, sans jeu de mot, et de comprendre ce qui a bien pu se passer.Vous devrez ainsi déterminer si l'accident est dû à des facteurs extérieurs, des problèmes techniques ou une erreur humaine.Le jeu sort le 22 février sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible. Un prologue , un peu plus conséquent, devrait débarquer sous peu.