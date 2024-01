- Unstoppable : un building, des zombies, la recette du bonheur ?

Publié le Mardi 9 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Open space

Dans Unstoppable, vous êtes un simple livreur qui est venu livrer son colis tout en haut d'un building de bureaux. Manque de bol, le building se transforme en parc à zombies, chaque employé étant infecté et les ascenseurs sont en panne. Il va falloir réussir à sortir de là en vie. Et ça passe par péter quelques gueules.Ce jeu de survie est disponible en accès anticipé sur Steam depuis juillet dernier. Il sort en version finale ce jeudi.Développé par Funnylocks Corp, le jeu va vous confronter à des morts-vivants prompts à vous sauter dessus, capables d'entendre vos bruits de pas, mais aussi à des mercenaires envoyés pour étouffer l'affaire... et vous étouffer vous aussi au passage.Outre vous échapper, vous aurez pour mission de trouver l'antidote à cette épidémie.Un petit jeu en 3D isométrique qui semble plutôt sympatoche.