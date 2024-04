- Endless Ocean Luminous sort le 2 mai sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Hâte de se mettre à l'eau !

Très sympathique, Endless Ocean était sorti en 2007 sur Nintendo Wii et vous permettait de découvrir les fonds marins à la recherche de trésors et, surtout, à la rencontre de nombreuses espèces marines.Endless Ocean Luminous sortira le 2 mai sur Nintendo Switch. Plus de 500 espèces marines seront à découvrir.Vous pourrez même faire des sorties de groupe (du multi, quoi), au milieu des tortues, des requins ou des raies, par exemple...En tout cas, on a hâte de mettre la main dessus.