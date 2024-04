- Nintendo dévoile ses prochaines sorties Indés sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le plein de nouveautés

SteamWorld Heist II par Thunderful sort le 8 août.

Little Kitty, Big City par Double Dagger Studio sort le 9 mai. Le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter par Super Evil Megacorp sortira en juillet, en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch.

Sticky Business par Spellgarden Games et Assemble Entertainment est disponible.

Cat Quest III par The Gentlebros et Kepler Interactive sort le 8 août sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Une démo gratuite est aussi disponible.

Europa par Helder Pinto / Novadust Entertainment et Future Friends Games arrive cette année. Une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.

Yars Rising par WayForward Technologies et Atari arrive cette année.

Refind Self: The Personality Test Game par Lizardry et PLAYISM arrive cette année.

ANTONBLAST par Summitsphere sort en exclusivité console temporaire le 12 novembre. Une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.

Valley Peaks par Tub Club et Those Awesome Guys arrive cette année.

Lorelei and the Laser Eyes par Simogo et Annapurna Interactive sort le 16 mai.

stitch. par Lykke Studios est disponible.

Nintendo a tenu un nouveau Indie World, petite présentation régulière qui fait le point sur les sorties des jeux indépendants sur la Nintendo Switch.Plusieurs jeux ont ainsi été dévoilés en vidéo, et quelques titres ont titillé la curiosité des joueurs... et la nôtre, par la même occasion.Voici les jeux qui ont été présentés, et la vidéo qui va avec.