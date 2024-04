Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du contenu payant supplémentaire

Avant même sa sortie, Top Spin 2K25 dévoile ses Season Pass, à savoir six saisons regroupées sous autant de Pass Centre Court. Ils dureront entre 8 à 10 semaines et s'étaleront sur une année.A chaque saison, un nouveau Pass sera proposé, limité dans le temps et inspiré des tournois réels comme ceux du Grand Chelem. Chaque Pass Centre Court comprend 50 niveaux de nouvelles récompenses, des défis quotidiens et hebdomadaires, des équipements et des vêtements de marques fictives et sous licence, des animations d'avant-match, des titres et des messages pour MyPLAYERs, des tenues alternatives pour les pros sous licence, des boosts d'XP...Le premier sera lancé en même temps que le jeu. Il aura pour thème Roland-Garros.Les éditions Deluxe et Grand Chelem de TopSpin 2K25 seront disponibles le 23 avril 2024. Les éditions Standard et Cross-Gen de TopSpin 2K25 seront disponibles le vendredi 26 avril 2024.