- Transformers : Le Commencement dévoile sa première bande-annonce

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources

Transformers : Le Commencement, ou Transformers One en v.o., sortira au cinéma le 23 octobre prochain. Ce sera le premier film d'animation Transformers depuis 1986...Le film se déroule sur Cybertron et raconte les origines des Transformers. Vous allez y découvrir comment les deux meilleurs amis, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés et sont à l'origine de la guerre entre les Autobots et les Decepticons.Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry donnent leurs voix aux personnages.